Alcune delle bambine cinesi “mancanti” potrebbero non essere state registrate. Le statistiche sulle nascite in Cina mostrano un rapporto anomalo di circa 118 maschi ogni 100 femmine. Si pensa che il rapporto anomalo sia dovuto alla combinazione della preferenza per il figlio maschio con la politica del figlio unico, che avrebbe portato ad aborti selettivi e infanticidi. Tuttavia, studiando i dati demografici, i ricercatori hanno trovato milioni di persone non registrate alla nascita, in maggioranza donne.