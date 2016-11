Arrestato in Calabria il latitante Marcello Pesce. Intorno alle 5 del mattino di giovedì 1 dicembre, la polizia ha catturato il boss della ’ndrangheta nascosto in un’abitazione del centro di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Pesce, ricercato per associazione di stampo mafioso, fa parte dell’omonima cosca guidata da Antonino Pesce, operativa nella piana di Gioia Tauro ma con attività ramificate in tutta Italia, in particolare in Lombardia.