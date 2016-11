Il Gambia al voto per eleggere il nuovo presidente. Yahya Jammeh, il presidente uscente, confida in una vittoria che lo confermerebbe per il quinto mandato consecutivo. Le speranze dell’opposizione sono riposte invece in Adama Barrow, agente immobiliare candidato del Partito democratico unico (Pdu). Jammeh ha detto che un “intervento divino” lo farà vincere, ma nel frattempo ha incarcerato un gran numero di oppositori.