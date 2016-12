Il presidente francese François Hollande non si candiderà alle presidenziali del 2017. Hollande ha annunciato in diretta tv che “per l’interesse della nazione” non si presenterà per un secondo mandato. I candidati alle primarie dei socialisti dovevano annunciare la loro volontà di presentarsi entro il 15 dicembre. Il presidente socialista è stato tra i capi di stato meno popolari della storia del paese.