Andorra approva una legge che mette fine al segreto bancario. Il parlamento del principato ha approvato il 30 novembre una nuova legge, che sarà in vigore dal 1 gennaio 2018. Da quel giorno le informazioni sui conti bancari dei non residenti ad Andorra saranno comunicate automaticamente ai paesi d’origine. Questo, per il momento, varrà solo per i paesi dell’Unione europea. Per gli altri stati saranno firmati dei trattati bilaterali, che dovranno essere approvati dal parlamento.