Chiesti altri 24 rinvii a giudizio per Mafia Capitale. La procura di Roma ha richiesto un altro processo per 24 persone nell’ambito dell’inchiesta sugli intrecci tra mafia e politica nella capitale. Al centro della nuova inchiesta ci sarebbero venti casi di corruzione e turbativa d’asta che non sono inclusi nel processo principale, in corso nel carcere di Rebibbia. Tra gli indagati di questo nuovo filone figurano Salvatore Buzzi, considerato il braccio destro di Massimo Carminati, l’ex direttore generale di Ama Giovani Fiscon, l’ex capogruppo del Partito democratico Francesco D’Ausilio e l’imprenditore Fabrizio Amore.