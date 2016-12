Donald Trump nomina James Mattis nuovo segretario della difesa. L’ex generale dei marines sarà il responsabile del Pentagono, ha annunciato il presidente eletto durante un comizio a Cincinnati. Mattis, soprannominato “Mad Dog”, è stato sempre critico nei confronti dell’amministrazione Obama, in particolare riguardo all’Iran, un paese da lui definito “la singola e più duratura minaccia alla stabilità e alla pace in Medio Oriente”. Mattis, che ha 66 anni, ha guidato l’esercito in Iraq e in Afghanistan. Per approvare la sua nomina, il congresso dovrà aggirare la legge, visto che Mattis è in pensione solo da quattro anni, mentre ne servono almeno sette per poter fare il segretario della difesa.