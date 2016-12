I caricatori falsi della Apple non superano i test sulla sicurezza nel Regno Unito. L’osservatorio britannico sulla sicurezza Trading Standards ha condotto alcuni test su più di 400 caricatori e adattatori contraffatti dei prodotti Apple e ha scoperto che tutti tranne tre non avevano sufficiente isolamento per resistere agli alti voltaggi. Questo, secondo Trading Standards, rappresenterebbe un rischio per la salute dei consumatori.