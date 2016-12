In Gambia il candidato Adama Barrow afferma di aver vinto le elezioni. Secondo i risultati parziali, il leader dell’opposizione ha conquistato il 44 per cento dei voti, contro il 40 per cento del presidente uscente Yahya Jammeh. Anche la commissione elettorale del Gambia ha dichiarato che Jammeh riconoscerà la sconfitta alle presidenziali, che si sono svolte il 1 dicembre. Jammeh aveva conquistato il potere 22 anni fa con un colpo di stato.