Quattro città mondiali vogliono vietare le auto con motore diesel. I sindaci di Parigi, Città del Messico, Madrid e Atene hanno dichiarato che stanno mettendo a punto delle leggi per impedire ai veicoli diesel di circolare e che verranno distribuiti incentivi per l’uso di veicoli alternativi, piste ciclabili e aree pedonali. L’annuncio è stato dato durante il vertice C40 sul clima in Messico, che vede riuniti più di 80 primi cittadini. L’Italia è presente con tre città: Milano, Roma e Venezia.