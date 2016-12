Ritrovato in Norvegia il cancello del campo di concentramento di Dachau. Il cancello in ferro con la famosa scritta “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi), rubato dal campo di concentramento bavarese nel 2014, è stato ritrovato in un magazzino dalla polizia di Bergen, citta del sudovest della Norvegia, grazie a una soffiata anonima.