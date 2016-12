Sono stati confermati i nomi proposti a giugno per i quattro nuovi elementi della tavola periodica. Sono, in inglese, nihonium, in onore del Giappone, per l’elemento con numero atomico 113; moscovium, in onore della regione di Mosca, per l’elemento 115; tennessine, in onore dello stato del Tennessee, per l’elemento 117 e oganesson, in onore dello scienziato Yuri Oganessian. I nomi richiamano il luogo della scoperta o i ricercatori che hanno contribuito ai risultati scientifici.