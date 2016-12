Il Gabon ha rimandato le elezioni legislative per mancanza dei fondi statali necessari. La corte costituzionale del Gabon ha rimandato al 29 luglio 2017 le elezioni fissate per il 27 dicembre 2016 citando come causa di forza maggiore la mancanza di denaro. Il paese ospiterà il torneo di calcio delle nazioni africane a gennaio 2017 e secondo alcuni osservatori il governo era intenzionato a rimandare le elezioni ad una data successiva all’evento. Il presidente Ali Bongo è stato rieletto ad agosto 2016 con un vantaggio inferiore ai seimila voti e tra contestazioni sulle anomalie di scrutinio.