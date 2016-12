In Austria sono stati trovati morti due migranti a bordo di un treno che trasportava camion verso la Germania. I due migranti si erano nascosti sotto i camion trasportati dal treno e sono stati schiacciati dai veicoli in uscita dai vagoni. L’incidente è avvenuto a Woergl, a circa 15 chilometri dal confine con la Germania. Secondo la polizia i migranti, probabilmente diretti in Germania, non si sono spostati all’accensione dei motori perché avevano perso conoscenza a causa del freddo o perché erano già morti. Un terzo migrante è stato ferito gravemente e trasportato in ospedale.