In Indonesia si sono perse le tracce di un aereo con a bordo quindici persone. Un aereo bimotore della polizia indonesiana diretto verso l’isola di Batam, a sud di Singapore, è scomparso dai radar dell’aviazione civile la mattina del 3 dicembre. La polizia pensa che l’aereo si sia schiantato tra le isole di Mensanak e Sebanga o Gentar. Le squadre di soccorso hanno trovato alcuni oggetti appartenenti ai passeggeri ma hanno dichiarato che è troppo presto per dire che non ci sono sopravvissuti.