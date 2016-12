Decine di migliaia di indonesiani hanno manifestato a Jakarta per la tolleranza. La manifestazione a favore dell’unità nazionale è stata organizzata in risposta alle proteste guidate nelle scorse settimane contro il governatore cristiano di Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, accusato di blasfemia da gruppi musulmani conservatori per alcune sue affermazioni sul Corano. Il governo indonesiano ha affisso cartelli nelle strade della capitale per invitare i cittadini all’unità nazionale.