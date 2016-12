L’Italia al voto per il referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi. Dalle 7 alle 23 quasi quarantasette milioni di italiani sono chiamati alle urne per approvare o respingere la riforma costituzionale. I dati sull’affluenza saranno resi noti dal ministero dell’interno alle ore 12, alle 19 e alla chiusura dei seggi. L’affluenza agli ultimi due referendum costituzionali del 7 ottobre 2001 e del 25 giugno 2006 è stata rispettivamente del 34,1 per cento e del 52,5 per cento degli elettori.