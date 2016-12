L’Uzbekistan al voto per eleggere un nuovo presidente dopo la morte di Islom Karimov. Il presidente ad interim e primo ministro Shaukat Mirziyoyev, sostenuto dai leader dei paesi confinanti, è il favorito per la vittoria grazie ai “mezzi amministrativi” a sua disposizione. Gli altri tre candidati rappresentano una sfida debole in un paese in cui il risultato elettorale ha spesso avuto percentuali plebiscitarie. Il presidente Islom Karimov morto il 2 settembre 2016 ha guidato il suo paese con il pugno di ferro fin dai tempi del crollo dell’Unione Sovietica.