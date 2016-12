Un attacco aereo nella provincia di Idlib in Siria provoca almeno 21 morti. Secondo attivisti siriani, almeno tre bambini e diciotto adulti sono morti in un attacco aereo che ha colpito il mercato centrale del villaggio di Kafranbel, controllato dai ribelli, nel nord ovest della Siria. Il numero delle vittime è stato confermato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani. Nel frattempo le forze governative siriane hanno ripreso il controllo di più della metà dei distretti ribelli di Aleppo dopo che i bombardamenti e le avanzate dell’esercito hanno costretto decine di migliaia di abitanti a fuggire.