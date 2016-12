Il premier francese Manuel Valls annuncerà la sua candidatura alle presidenziali del 2017. Valls ha convocato una conferenza stampa alle 18.30 a Evry, il suo seggio parigino. Dopo che il presidente uscente François Hollande ha annunciato che non si ricandiderà per un secondo mandato, non ci sono dubbi sulle intenzioni di Valls di candidarsi, secondo l’agenzia Afp.