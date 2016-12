Il candidato dei Verdi Van der Bellen ha vinto le presidenziali in Austria. ​Milioni di austriaci hanno votato per eleggere il prossimo presidente scegliendo tra il candidato del Partito della libertà (Fpö) Norbert Hofer e il candidato dei Verdi Alexander Van der Bellen. Secondo la tv di stato Orf, Van der Bellen risulta in vantaggio con il 53,6 per cento dei voti nei seggi scrutinati. Il candidato di estrema destra Norbert Hofer con un post su Facebook ha fatto i complimenti a Van der Bellen per la vittoria. I risultati delle elezioni tenute lo scorso maggio erano stati annullati dalla Corte costituzionale per irregolarità nello spoglio.