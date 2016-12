L’agenda della settimana

Lunedì 5 dicembre

Il premier italiano Matteo Renzi sale al Quirinale per dimettersi. Renzi ha convocato il consiglio dei ministri alle 18.30 e in seguito andrà dal presidente Mattarella, dopo che la riforma costituzionale presentata dal suo governo è stata respinta nel referendum del 4 dicembre. Il no ha ottenuto il 59,1 per cento dei voti, mentre il sì si è fermato al 40,8 per cento. L’affluenza è stata del 65,4 per cento.

Martedì 6 dicembre

Comincia il processo alla Corte penale internazionale di Dominic Ongwen, uno dei capi del gruppo ribelle ugandese Lra. È accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Ongwen è un ex bambino soldato, rapito dall’Lra quando aveva dieci anni. In venticinque anni ha scalato i vertici del gruppo ribelle ugandese Esercito di resistenza del Signore (Lra) guidato da Joseph Kony, che ha seminato il terrore in diversi paesi dell’Africa centrale.

Mercoledì 7 dicembre

Elezioni presidenziali e legislative in Ghana. I cittadini andranno alle urne per eleggere il presidente e rinnovare il parlamento. A contendersi la presidenza saranno il capo dello stato in carica, John Dramani Mahama, e il leader dell’opposizione Nana Akufo-Addo. Il Ghana è considerato una delle democrazie più stabili dell’Africa occidentale.

Venerdì 9 dicembre

Sentenza del processo a Geert Wilders, accusato di istigazione all’odio razziale nei Paesi Bassi. Nel marzo 2014 il deputato olandese di estrema destra aveva scatenato una polemica dopo avere dichiarato di volere “meno marocchini” nei Paesi Bassi. Wilders nega le accuse e ha definito il processo “una farsa”.

Sabato 10 dicembre

Cerimonie di consegna dei premi Nobel a Stoccolma e a Oslo. Il premio Nobel per la letteratura, Bob Dylan, non parteciperà all’evento. Dopo quasi due mesi di silenzio, il cantautore di Duluth ha inviato un messaggio di ringraziamento all’accademia di Stoccolma. Alla cerimonia si presenterà invece Patti Smith, che canterà il brano di Dylan A hard rain’s a-gonna fall.

Domenica 11 dicembre

Elezioni legislative in Romania. Sarà eletto il nuovo parlamento, che dovrà formare il governo. La Romania è ancora il secondo paese più povero dell’Unione europea. La situazione economica è difficile, soprattutto nelle campagne, dove la mortalità infantile raggiunge livelli fuori dei parametri europei.

Elezioni legislative anticipate in Macedonia. Il paese torna al voto dopo essere stato colpito dal vasto scandalo delle intercettazioni illegali ordinate dall’ex premier conservatore Nikola Gruevski, che si è dimesso. Il caso ha scatenato violente proteste nel paese e dure condanne al livello internazionale. Ma, stando ai sondaggi, i favoriti per le elezioni sono proprio i due principali partiti responsabili dello scandalo.

Lunedì 12 dicembre

Processo contro la direttrice del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde. Lagarde è sotto inchiesta per aver agito con negligenza durante l’incarico come ministra delle finanze nell’ambito del controverso arbitrato tra l’imprenditore Bernard Tapie, tra i principali finanziatori della campagna elettorale di Nicolas Sarkozy nel 2007, e la banca Crédit lyonnais.