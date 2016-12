Matteo Renzi verso le dimissioni. Dopo la vittoria del no al referendum sulla riforma costituzionale presentata dal governo, il presidente del consiglio ha incontrato al Quirinale il presidente della repubblica Sergio Mattarella per rassegnare le dimissioni. Mattarella ha chiesto a Renzi di congelare le dimissioni fino all’approvazione della legge di bilancio da parte del senato, che dovrebbe avvenire entro venerdì 9 dicembre. Secondo i dati definitivi del referendum del 4 dicembre, il no ha ottenuto il 59,1 per cento dei voti, il sì il 40,8 per cento. L’affluenza è stata del 65,4 per cento.