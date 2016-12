Il parlamento israeliano ha dato il primo via libera alla legge sugli insediamenti in Cisgiordania. Se sarà approvata, servirà a legalizzare circa quattromila abitazioni di coloni costruite senza autorizzazione. Secondo il promotore della riforma, il ministro dell’istruzione Naftali Bennett, si tratta di un primo passo verso l’annessione dei Territori occupati. La bozza dovrà passare altre tre letture in parlamento ed è stata fortemente criticata dai palestinesi e dalla comunità internazionale.