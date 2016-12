La Samsung, la Hyundai e altre aziende sudcoreane convocate dal parlamento per le accuse di corruzione. Sono sotto inchiesta da parte della magistratura perché avrebbero dato milioni di dollari a un fondo legato a Choi Soon-sil, una donna vicina alla alla presidente Park Geun-hye, che in cambio avrebbe garantito favori politici. L’opposizione per questa vicenda chiederà la messa in stato d’accusa per Park Geun-hye.