Donald Trump uomo dell’anno secondo Time. Ogni mese di dicembre il Time sceglie la personalità pubblica che, nel bene e nel male, ha avuto più influenza nel corso dell’anno. Come “person of the year” del 2016 il settimanale statunitense ha scelto il neoeletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nella shortlist pensata da Time c’erano anche il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e la pop star Beyoncé. Nel 2015 la scelta era caduta sulla cancelliera tedesca Angela Merkel.