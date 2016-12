Fuocoammare tra i 15 documentari selezionati per l’Oscar. Martedì 6 dicembre l’Academy of motion picture arts and science ha pubblicato una shortlist di 15 documentari da cui poi usciranno le cinque nomination ufficiali al premio Oscar, che saranno annunciate il 24 gennaio. Tra i “finalisti” ci sono Fuocoammare di Gianfranco Rosi e l’acclamato O.J. Made in America di Ezra Edelman. Tra i grandi esclusi Into Inferno di Werner Herzog e Miss Sharon Jones! di Barbara Kopple.