I ribelli siriani si ritirano dal centro di Aleppo. L’opposizione armata al governo di Bashar al Assad ha perso tutte le aree del centro di Aleppo che erano rimaste sotto il suo controllo, comprese quelle intorno alla Cittadella, che occupavano da quattro anni. Lo annuncia l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Gli ultimi ribelli rimasti hanno chiesto una tregua di cinque giorni e la possibilità di aprire canali umanitari per trasferire i feriti e i civili. Inoltre la Russia ha fatto sapere che è morto un suo colonnello in un bombardamento d’artiglieria nella parte ovest di Aleppo. Una base aerea vicino a Damasco è stata colpita da missili e il governo di Bashar al Assad accusa Israele.