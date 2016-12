Il Comitato olimpico internazionale riconosce cheerleading e muay thai come sport. Le federazioni delle due discipline riceveranno 25mila dollari all’anno per finanziare le loro attività. La decisione è provvisoria per un periodo di tre anni, e se diventasse definitiva le rispettive federazioni potrebbero chiedere che i loro atleti partecipino alle Olimpiadi. Il cheerleading combina ginnnastica, danza e acrobazia; il muay thai è uno sport di combattimento d’origine thailandese.