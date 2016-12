Il Ghana al voto per le presidenziali. Milioni di ghaneani sono chiamati alle urne per eleggere il presidente. Tra i sette candidati, i favoriti sono il capo dello stato uscente John Dramani Mahama e l’ex leader dell’opposizione Nana Akufo Addo. Il 5 dicembre una persona è morta in un episodio di violenza preelettorale.