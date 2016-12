L’avvocata Azza Soliman arrestata in Egitto. La polizia egiziana ha arrestato l’avvocata Azza Soliman, tra i fondatori del Centro per l’assistenza legale alle donne egiziane. I motivi dell’arresto non sono stati chiariti ma nell’ultimo mese a Soliman, così come ad altri avvocati, giornalisti e attivisti che si occupano di diritti umani, era stato impedito di lasciare il paese.