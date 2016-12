Al via le consultazioni per uscire dalla crisi di governo. Alle 18 dell’8 dicembre, il presidente della repubblica Sergio Mattarella comincerà le consultazioni con le maggiori cariche dello stato e con i rappresentati dei partiti e dei gruppi parlamentari. Secondo il calendario pubblicato dal Quirinale si comincia con il presidente del senato Pietro Grasso. Le consultazioni si dovrebbero concludere sabato 10 dicembre alle 18 quando Mattarella riceverà la delegazione del Partito Democratico della quale non farà parte il primo ministro dimissionario Matteo Renzi.