Il sito della commissione elettorale del Ghana subisce un attacco informatico. Mentre è in corso lo spoglio dei voti delle elezioni presidenziali e legislative del Ghana, il sito della commissione elettorale è stato oggetto di un attacco informatico. Lo ha reso noto la stessa commissione attraverso dei tweet in cui ha invitato il pubblico a non tenere conto dei falsi risultati che circolano sui social network. Per conoscere i risultati ufficiali saranno necessari un paio di giorni.