L’avvocata egiziana Azza Soliman rilasciata su cauzione. Era stata arrestata il 7 dicembre con l’accusa di aver dato vita a un’organizzazione illegale e di aver ricevuto finanziamenti dall’estero. Soliman è tra i fondatori del Centro per l’assistenza legale alle donne egiziane. È stata rilasciata dopo il pagamento di una cauzione di circa 1.000 dollari. In Egitto è in corso un giro di vite contro le ong e le organizzazioni della società civile.