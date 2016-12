È morto Greg Lake. Il cantante, musicista e produttore britannico è stato una leggenda del progressive rock. Ha fatto parte dei King Crimson e del trio Emerson, Lake e Palmer insieme a Keith Emerson e Greg Palmer. Come lui stesso ha raccontato al Guardian, Lake è stato anche autore di I believe in father Christmas, hit natalizia che gli ha garantito una cospicua rendita. Aveva 69 anni.