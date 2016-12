Parchi chiusi a Parigi per l’inizio di una campagna di derattizzazione. Il comune di Parigi ha dato il via a una campagna per ridurre la popolazione dei topi. Cinque parchi dell’area urbana, tra cui il Campo di Marte, sono stati chiusi per consentire agli operatori di piazzare delle trappole ecologiche. Un’altra misura della campagna prevede il divieto assoluto delle persone di dar da mangiare ai piccioni. Secondo le autorità non si tratta di misure di emergenza, ma la popolazione dei topi è aumentata notevolmente a causa dell’eccesso di rifiuti che finiscono in strada.