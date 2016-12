Visioni fuori raccordo, documentari dal mondo a Roma

Dal 10 al 14 dicembre torna a Roma, al Teatro Palladium, Visioni fuori raccordo. Rome documentary fest, per la sua nona edizione. La manifestazione, promossa dalla Regione Lazio e dalla Siae, presenta un concorso di nove documentari italiani e, novità di questa edizione, la sezione Visioni internazionali – HomeLands, con la proiezione di sei documentari stranieri.

Lo scopo del festival diretto da Luca Ricciardi è quello di approfondire la conoscenza del binomio cinema-metropoli, attraverso l’esplorazione di periferie contemporanee e paesaggi urbani in trasformazione. Come la periferia di Palermo, il cosiddetto Zen, in cui vivono i quattordicenni Fabrizio, Dante e Roberto, protagonisti del film A noi ci dicono di Ludovica Tortora de Falco. Oppure quella di Torino, dove c’è il Platz, una delle baraccopoli più grandi d’Europa, il cui progetto di smantellamento è al centro di I ricordi del fiume, di Gianluca e Massimiliano De Serio. I protagonisti dei documentari sono spesso persone desiderose di una nuova vita: i bambini siciliani nella periferia di Palermo, i figli di una donna detenuta, un filosofo malato di sla.