L’esercito siriano sospende i bombardamenti su Aleppo est. Lo ha annunciato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che ha detto che sarà permesso a ottomila civili di lasciare la città sotto assedio. Le forze del governo siriano, appoggiate dagli alleati internazionali come la Russia e l’Iran, hanno riconquistato il 75 per cento del territorio di Aleppo est, per quattro anni controllato dai ribelli.