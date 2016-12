È morto a 95 anni John Glenn, il primo astronauta ad andare in orbita intorno alla Terra. Glenn, che è stato anche senatore degli Stati Uniti, è diventato famoso per essere andato in orbita a bordo della navicella Friendship 7 nel 1962. Trentasei anni dopo, nel 1998, a 77 anni Glenn è stato anche l’uomo più anziano ad andare nello spazio.