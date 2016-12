A Stoccolma e a Oslo la cerimonia dei premi Nobel 2016. I vincitori del premio Nobel per la fisica, per la chimica, per la medicina, per la letteratura e per l’economia saranno premiati in una cerimonia ufficiale a Stoccolma. Bob Dylan, il primo cantautore a ricevere il premio per la letteratura, ha deciso di non partecipare alla cerimonia ma ha fornito al comitato del premio il suo discorso di ringraziamento. Il premio Nobel per la pace sarà invece consegnato al presidente colombiano Juan Manuel Santos in una cerimonia a Oslo, in Norvegia.