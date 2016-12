Secondo i servizi segreti statunitensi la Russia ha interferito nelle elezioni presidenziali a favore di Donald Trump. Secondo il Washington Post, la Cia ha concluso che la Russia è intervenuta per favorire il candidato repubblicano e non solo per screditare il sistema elettorale statunitense. Individui vicini al governo russo avrebbero messo a disposizione di Wikileaks migliaia di email provenienti dal Partito democratico e dalla campagna elettorale di Hillary Clinton. Il presidente uscente Barack Obama ha richiesto un report completo del coinvolgimento russo entro il 20 gennaio 2017, quando lascerà la Casa bianca.