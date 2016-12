Un attacco suicida in una base militare nel sud dello Yemen uccide almeno 35 soldati. L’attacco è avvenuto il 10 dicembre in una base militare nella città di Aden, nel sud del paese, sotto il controllo delle forze governative. Il bilancio delle vittime potrebbe salire a cinquanta morti e i feriti sono più di settanta. L’attacco non è stato ancora rivendicato. Da marzo 2015, nel paese forze alleate con l’ex presidente Abdrabbuh Mansour Hadi si scontrano con i ribelli houthi.