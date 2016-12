Crolla il tetto di una chiesa in Nigeria, almeno 60 morti. Il tetto di una chiesa ancora in costruzione nella città di Uyo, in Nigeria, è crollato il 10 dicembre mentre all’interno dell’edificio centinaia di fedeli celebravano l’investitura di un vescovo. Secondo i media locali il numero di vittime potrebbe salire a duecento morti, considerando che molti sono ancora intrappolati sotto le macerie. Il governo dello stato di Akwa Ibom ha dichiarato che aprirà un’inchiesta per individuare eventuali violazioni degli standard edilizi che potrebbero aver causato il crollo.