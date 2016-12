In Italia è finita la crisi di governo: Sergio Mattarella darà l’incarico a Paolo Gentiloni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato alle 12:30 al Quirinale il ministro degli esteri uscente Paolo Gentiloni, che guiderà il nuovo esecutivo e chiuderà la crisi di governo aperta con le dimissioni del presidente del consiglio Matteo Renzi dopo la vittoria del no al referendum del 4 dicembre. Al termine delle consultazioni il capo dello stato ha sottolineato l’urgenza di restituire al paese un governo con pieni poteri per affrontare emergenze interne e internazionali.