La Romania al voto per eleggere un nuovo parlamento. Diciotto milioni di romeni sono chiamati alle urne per scegliere i 466 parlamentari che entreranno nella camera e nel senato per la prossima legislatura. I sondaggi mostrano in vantaggio i socialdemocratici (Psd), estromessi dal governo dopo l’incendio nella discoteca Colectiv che il 30 ottobre 2015 ha provocato più di sessanta morti. Il Psd ha promesso di aumentare la spesa sul welfare per alzare il tenore di vita del paese, che rimane uno dei più poveri e meno modernizzati dell’Unione europea.