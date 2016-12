Un doppio attacco bomba a Istanbul provoca 38 morti e 155 feriti. Nella tarda serata del 10 dicembre un’autobomba ha colpito un’auto della polizia e un attentatore suicida si è fatto saltare in aria nei pressi dello stadio della squadra Besiktas nella capitale turca. Tra le vittime, trenta sono poliziotti e quattordici dei 155 feriti sono in condizioni gravi. Non c’è ancora stata rivendicazione dell’attacco, ma il governo sostiene che si possa trattare di militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), che ha colpito la polizia in passato.