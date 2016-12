Paolo Gentiloni ha sciolto la riserva per formare il nuovo governo. L’incarico gli era stato affidato l’11 dicembre dal presidente della repubblica Sergio Mattarella. Il nuovo esecutivo giurerà stasera alle 20. Gentiloni ha concluso le consultazioni poche ore fa, incontrando i gruppi parlamentari. Ai colloqui non hanno partecipato il Movimento 5 stelle e la Lega nord, che non riconoscono la legittimità del suo governo.