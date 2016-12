Almeno 257 giornalisti sono stati arrestati nel mondo nel 2016. Il gruppo Committee to protect journalists (Cpj) attribuisce l’aumento delle incarcerazioni di giornalisti nel mondo in particolare all’ondata di repressione contro la stampa in Turchia. Infatti 81 giornalisti, un terzo del totale, sono stati incarcerati in Turchia. Secondo Cpj si tratta del “più alto numero di giornalisti mai incarcerati in un solo paese”.