Il governo cubano firma un accordo commerciale con Google per velocizzare la connessione a internet. La società pubblica per le telecomunicazioni Etecsa ha firmato un accordo commerciale con Google, che istallerà sull’isola dei server per migliorare la velocità delle connessioni a internet in particolare per i serviti di Google tra cui Gmail e YouTube. Al momento l’accesso a internet in tutta l’isola è scarso, molto lento e costoso.