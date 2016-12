Il governo Gentiloni giura davanti al presidente della repubblica. Alle 20 del 12 dicembre il nuovo esecutivo guidato da Paolo Gentiloni ha prestato giuramento davanti al presidente Sergio Mattarella. Angelino Alfano è stato scelto come ministro degli esteri, Marco Minniti come responsabile del ministero dell’interno, Valeria Fedeli come ministra dell’istruzione. L’ex ministra delle riforme Maria Elena Boschi è la nuova sottosegretaria alla presidenza del consiglio. Molti esponenti dell’ultimo governo hanno conservato i vecchi incarichi. L’esecutivo Gentiloni chiederà la fiducia alla camera alle 11, entro domani anche al senato.